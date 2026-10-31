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Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)

15:27 31.10.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео) Фото: эвакуированные жители Олешек уже в Украине (РБК-Украина)
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Днем 31 октября эвакуированные жители временно оккупированных Россией Алешек прибыли в Украину. Эвакуация происходила через Беларусь.

Как эвакуированных жителей Олешек встречали на территории Украины - в материале РБК-Украина ниже.

Как происходила эвакуация

27 октября в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она реализуется при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Миссия предусматривает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.

Впоследствии зону прекращения огня расширили за пределы города, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.

За все время проведения гуманитарной миссии режим тишины не нарушался.

30 октября украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем прибыли в Олешки. В город также приехали украинские и американские журналисты, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

В состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

В городе сразу же стартовала эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

Гуманитарный конвой эвакуировал более 750 жителей Олешек. Большинство уехало в Украину, часть жителей - захотели в Россию.

Вечером 30 октября украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в российскую Анапу.

Оттуда они вылетели самолетами в Гомель (Беларусь), после чего автобусами через пункт пропуска "Новая Гута" попали на территорию Украины.

Эвакуированные жители Олешек уже в Украине

Днем 31 октября эвакуированные жители Олешек прибыли на территорию Украины - на границу с Беларусью в Черниговской области.

В специально подготовленных палатках для людей было подготовлено горячую пищу, чай и помощь для детей и домашних животных. Также дежурит бригада медиков, которые при необходимости проведут осмотр и окажут помощь.

По словам генерального директора Черниговской областной больницы Андрея Жиденко, эвакуированных сначала осмотрят медики, и если нет угрозы жизни, отправят их в медицинские учреждения и в родные.

Эвакуированных также ждали их родственники.

В частности, Ирина ждала своего крестного, а Дарья, которая сама из Олешек, встречала папу.

По словам Дарьи, проблемы с продуктами питания в Олешках начались, как только россияне оккупировали город. Однако сейчас ситуация с едой в Олешках критична, ведь продукты вообще не завозили. Также нет света, воды и газа.

Папа Дарьи выживал благодаря собственному огороду, на котором выращивал овощи, и солнечным панелям, которые обеспечивали электроэнергию, но только в хорошую погоду.

Мобильной связи тоже не было, но папа Дарьи порой ловил связку у окна своего дома и отправлял родным фото и видео.

Первыми в Украину привезли животных, спасшихся из оккупированных Олешек.

РБК-Украина публикует первые кадры прибытия эвакуированных жителей Олешек в Украину.

Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)Эвакуированные жители Олешек уже в Украине: репортаж (фото, видео)

Фото РБК-Украина

Люди радуются спасению и встречи с родными на украинской территории.

Самому старшему эвакуированному из Олешек человеку - 94 года, самому младшему - чуть больше года.

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