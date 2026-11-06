РФ под прикрытием "режима тишины" в Олешках перекинула своих военных на Херсонщину

Российские войска под прикрытием режима тишины во время гуманитарной миссии в Олешках перебросили более тысячи военных на оккупированную часть Херсонщины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом " Крым.Реалии " рассказал начальник отделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Ярослав Мороз.

Отмечается, что враг накопил силы на тех позициях, из которых его выбивали последние полгода. Оккупанты приблизились фактически на 20 километров ближе к линии столкновения.

До введения режима тишины ситуация на левобережье Херсонщины была другой: Силы обороны расширили зону поражения, оттеснили противника и перерезали его логистику.

Теперь же армия РФ может готовиться к наступлению на Херсон, хотя украинские защитники полностью готовы к любым попыткам продвижения врага.

Амуниция в больнице и ситуация на фронте

Огромное количество боеприпасов и оборудования российские захватчики завезли в Олешковскую больницу. Они сознательно используют здание, где лечатся местные жители, поскольку знают, что украинские силы не будут атаковать этот объект.

"Они приехали прямо на машинах, как это было в 2022 году, а потом, когда машины уезжали, то мы отслеживали это все, и уехало гораздо меньше машин, уехало гораздо меньше личного состава", - рассказал Мороз.

Он добавил, что в настоящее время массированных штурмов со стороны россиян не зафиксировано, однако наблюдаются единичные перемещения личного состава и техники, которая оперативно ликвидируется.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Локальную договоренность реализовали при непосредственной координации первой леди США Мелании Трамп.