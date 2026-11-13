Зеленский раскрыл, на чем будет строиться архитектура безопасности Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что формирование будущей архитектуры безопасности Европы напрямую зависит от того, когда и как закончится война России против Украины. Он подчеркнул, что Украина уже является оборонительным рубежом континента.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время общения с прессой после встречи с командой Трампа в Дублине.

В ходе общения с журналистами у Зеленского спросили, может ли он что-то рассказать о формировании европейской архитектуры безопасности, и хочет ли диктатор РФ Владимир Путин участвовать в этом процессе.

Украинский лидер ответил, что не знает, но подчеркнул, что все зависит от того, как будет окончена война и что будет после нее.

"На мой взгляд, многое зависит от того, когда и как закончится война в Украине. И это повлияет на все последующие шаги. Все эти шаги будут предприняты после окончания войны, после предоставления гарантий безопасности Украине", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины - это уже часть гарантий безопасности Европы, поскольку "Украина уже является оборонительным рубежом Европы".

"Украина уже обладает возможностями, серьезными для Европы. Мы являемся частью Европы, и уже являемся частью архитектуры безопасности", - пояснил президент.

Также Зеленский отметил, что если Украина будет в НАТО, то это будет одна архитектура безопасности, так как в альянсе появится "новая сильная страна с сильной армией".

"Кстати, в Европе все этому рады. Мы сегодня об этом говорили. Все очень рады перспективе нашего вступления в НАТО", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что если же Украина не будет в НАТО, тогда это другая архитектура безопасности.