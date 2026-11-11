ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

РФ хочет заключить со странами НАТО пакты о ненападении в рамках новой архитектуры безопасности

15:43 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
РФ хочет заключить со странами НАТО пакты о ненападении в рамках новой архитектуры безопасности Фото: директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин (РосСМИ)
Додати як бажане джерело в Google

Россия допускает заключение пактов о ненападении с отдельными странами НАТО. Такие договоренности могут стать частью новой архитектуры безопасности Европы, которую Москва предлагает обсуждать в контексте мирного процесса по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный дипломат МИД России Алексей Дробинин представил три возможных формата будущих договоренностей. Он озвучил их на конференции по вопросам безопасности в Москве.

Первый вариант предполагает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи. В качестве примеров таких договоренностей Дробинин привел договоры, которые Россия имеет с Беларусью и Северной Кореей.

Второй формат – политические соглашения, по которым стороны обязывались бы не помогать противникам друг друга в случае агрессии. Подобный договор Москва имеет с Ираном.

Третий вариант, предложенный российским дипломатом, – двусторонние пакты о ненападении. По его словам, такие соглашения могли бы заключить, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО.

"Например, соглашения такого рода можно было бы заключить, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО, которые тогда получили бы, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", - заявил Дробинин.

В то же время, дипломат не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких договоренностей и на каких условиях их предлагает заключать.

Напомним, тему новой архитектуры безопасности Европы также поднял главный переговорщик России Владимир Мединский. По его словам, этот вопрос был центральным во время двухдневных переговоров в Абу-Даби.

Идея более широких договоренностей по безопасности Европы вызывает неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Часть из них считает, что к таким дискуссиям следует переходить только после достижения прогресса в урегулировании войны в Украине, в частности, по прекращению огня.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мирные переговоры Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАТО Украина
Новости
Переговоры в Абу-Даби: первые заявления Украины, США и РФ по результатам встреч
Переговоры в Абу-Даби: первые заявления Украины, США и РФ по результатам встреч
Аналитика
В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы