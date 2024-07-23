Путин захочет возмездия. Британия должна за три года подготовиться к войне, - командующий ВС

Вооруженным силам Британии необходимо быть готовыми к войне через три года. Сейчас есть угроза от четырех стран, в том числе России.

Об этом заявил командующий вооруженных сил Британии генерал сэр Роли Уокер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Уокер спрогнозировал, что российский диктатор Владимир Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине, и "захочет возмездия" против западных стран, которые поддерживают украинских защитников. Такая ситуация может возникнуть вне зависимости от того, выиграет или проиграет РФ.

"Суть в том, что когда вы думаете, что они (россияне - ред.) пали духом, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", - добавил генерал.

Он также допустил вторжение Китая на Тайвань, рассказал о намерениях Ирана создать ядерное оружие и напомнил об угрозе со стороны Северной Кореи.

По его словам, все четыре вышеперечисленных страны налаживают отношения между собой, они обмениваются оружием и технологиями.

"Вот почему к 2027-2028 годам это сближение может достичь своего рода единства, и ваша способность справиться с ними по отдельности - с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, основанной на правилах, - я думаю, значительно уменьшится", - считает Уокер.

При этом он уточнил, что Британия "не находится на неизбежном пути к войне", но ей необходимо срочно восстановить надежную силу, чтобы обеспечить сдерживание.

"У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания", - отметил генерал.