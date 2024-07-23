Немецкий генерал спрогнозировал, когда Россия подготовится к нападению на НАТО
Россия может быть готова к нападению на Североатлантический альянс (НАТО) уже через 5-8 лет. За такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Tagesspiegel заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.
"Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на Запад… Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом для нападения на территорию НАТО", - отметил Бройер.
По словам генерала, такая оценка базируется на его собственных аналитических данных, информации от разведки и вооруженных сил союзников Германии, а также заявлениях российского диктатора Владимира Путина.
Он отметил, что в России количество танков ежегодно пополняют на 1000-1500 единиц.
"Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют на вооружении лишь половину от этого количества", - уточнил Бройер.
Генерал обратил внимание, что если к таким показателям добавить намерения, которые можно отследить в речах Путина, то "страны НАТО, безусловно, должны быть встревожены".
Угроза России для НАТО
Стоит заметить, что Бройер не первый западный чиновник, который предупреждает о возможной угрозе российского нападения.
В частности, министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что РФ может начать нападение на одну из стран НАТО уже в 2029 году.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что те, кто не верят в возможность нападения россиян на НАТО, - дураки.
Более детально о возможных планах России насчет агрессии против НАТО - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.