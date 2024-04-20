Зеленский допустил возможность войны России с НАТО и назвал условие

"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние - они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", - сказал он.

Глава государства заявил, что все империи следовали таким путем, а для российского диктатора Владимира Путин безопаснее всего будет выступить против стран, где не будет большого противостояния. По мнению Зеленского, Путин не повторит ошибку, как с Украиной.

"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", - считает президент.

Зеленский отметил, что в случае нападения на страны Балтии западным войскам будет сложно выбивать россиян.

"И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", - заявил глава государства.