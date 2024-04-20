Зеленский допустил возможность войны России с НАТО и назвал условие
Война России с НАТО возможна, под угрозой могут оказаться балтийские страны. Противостояние возможно, если Украина не устоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью бразильским журналистам.
"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние - они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", - сказал он.
Глава государства заявил, что все империи следовали таким путем, а для российского диктатора Владимира Путин безопаснее всего будет выступить против стран, где не будет большого противостояния. По мнению Зеленского, Путин не повторит ошибку, как с Украиной.
"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", - считает президент.
Зеленский отметил, что в случае нападения на страны Балтии западным войскам будет сложно выбивать россиян.
"И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", - заявил глава государства.
Вероятность войны РФ и НАТО
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.
Президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, ныне являющуюся членом НАТО. Однако разведка Эстонии считает иначе. Там полагают, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, это будет конфликт с НАТО в течение следующих десяти лет.
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