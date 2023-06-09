Россияне отступают с позиций на юге из-за подрыва Каховской ГЭС: карты боев ISW

ВСУ продолжают контрнаступать под Бахмутом, в то время как россияне, вероятно, отступают с позиций, затопившихся после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войн (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово и вокруг Кременной 8 июня. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Веселого (32 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы совершили наземные атаки вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Берестового (30 км к югу от Кременной).

Российский источник утверждал, что позиционные бои продолжались вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска) и что 7 июня российские войска уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Новоселовского (13 км северо-восточнее Сватового). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы на Купянском направлении наносят удары по авиации и артиллерии.

Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым районам оккупированной Луганской области. Глава так называемой ЛНР Леонид Пасечник 8 июня заявил, что украинские войска нанесли удар по городу Луганск, а на геолокационных кадрах видно, как над городом поднимается большой столб дыма.

Бои на Донбассе

Украинские силы добились ограниченных успехов в районе Бахмута 8 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов вблизи Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Украинские и российские источники утверждали, что украинские силы продвигались 1,8 км в ширину и 1,2 км в глубину вдоль западного берега Северо-Донецкого канала к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и форсировали части русской 57-й (5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) и подразделения "Шторм-З".

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута) и Северного (20 км юго-западнее Бахмута). Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска наступают на Бахмутском направлении.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый также заявил, что с июля 2022 года в боях вокруг Бахмута была убита или ранена по меньшей мере 81 тысяча военнослужащих ППК "Вагнер".

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 8 июня. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и что украинские силы отбили русские атаки на Марьинку.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 8 июня опубликовал кадры, на которых видно, как командующий спецназом "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов утверждает, что подразделения спецназа "Ахмат" и части 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа) отбивают украинские атаки в Марьинке

На геолокационных кадрах, опубликованных 8 июня, видны артиллерийские части 39-й отдельной мотострелковой бригады (68-го армейского корпуса, СВО), действующие вблизи Марьинки.

"Южная ось"

8 июня украинские войска продолжали наносить ограниченные наземные удары по админгранице между Донецкой и Запорожской областями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бои на направлении Великой Новоселки продолжаются.

Украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские наступательные действия на юге Украины проходят успешно, а российские войска находятся в обороне. Представитель российской Восточной группировки войск (Восточного военного округа) Олег Чехов заявил, что российские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по наступающим украинским силам на западе Донецкой области и по тыловым позициям близ Времевки (непосредственно к западу от Великой Новоселки)1 и Новодонецкого юго-восточнее с.Большая Новоселка).

На видео с геолокацией видно, что украинские войска нанесли удары по позициям российских гаубиц к востоку от Старомлиновки (14 км к югу от Великой Новоселки) и уничтожили термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А к северу от Заветного Желания (12 км к югу от Великой Новоселки). .

Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым районам оккупированного юга Запорожской области. Российские и украинские официальные лица сообщили, что украинские силы нанесли удар по Токмаку 7 и 8 июня. Российские и украинские источники также сообщали о взрывах в Бердянске 8 июня, а геолокационные кадры показывают большой поднимающийся над городом столб дыма.

По сообщениям, наводнение в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) заставило российские войска отойти дальше в тыл на востоке Херсонской области и повлекло некоторые потери в живой силе и технике.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что из-за затопления их передовых позиций российские войска отошли на расстояние от 5 до 15 километров от линии фронта на реке Днепр. Российские войска, вероятно, больше не занимают Олешки по состоянию на 8 июня из-за значительного наводнения там.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска понесли потери в живой силе и технике в результате наводнения, особенно в 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии (Южный военный округ) и 22-м армейском корпусе (Черноморский флот, Южный военный округ).

Южное отделение ВОО "Леса Украины" сообщило, что по состоянию на вечер 7 июня наводнение полностью отрезало Кинбурнскую косу от материковой Украины. Российские войска ранее создали укрепленные позиции на Кинбурнской косе, и неясно, остались ли на косе русские войска после затопления. В Херсонской ОГА сообщили, что средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 5,61 метра, 32% подтопления сосредоточено на западном (правом) берегу, где подтоплено 20 населенных пунктов, а 68% – на восточном (левом).

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище по состоянию на 8 июня не угрожает работе охладителей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 июня заявил, что ЗАЭС все еще забирает воду из Каховского водохранилища для охлаждения ядерных реакторов, хотя уровень воды опустился до уровня, ниже которого, по предварительным оценкам экспертов, водяные насосы ЗАЭС больше не мог работать.

Гросси заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился с 16,8 до 12,7 метра, и ЗАЭС, вероятно, сможет работать с охлаждением, если уровень воды снизится до 11 метров. Гросси заявил, что уровень воды снижается со скоростью от четырех до семи сантиметров в час. В НАЭК "Энергоатом" также заявили, что по состоянию на 8 июня уровень воды в водоеме-охладителе ЗАЭС стабилен.

Ситуация на фронте 8 июня

По данным Генштаба, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

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