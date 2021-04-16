ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін не підключився під час переговорів з Макроном і Меркель, - Зеленський

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 17:37
Путін не підключився під час переговорів з Макроном і Меркель, - Зеленський Фото: Макрон, Меркель та Зеленський (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент РФ Володимир Путін не захотів приєднатися до переговорів.

Про це заявив Зеленський за результатами зустрічі у Франції.

"У нас була розмова з Макроном, а потім підключила по відеозвкязк Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися", - сказав він.

Зеленський повідомив, що в ході переговорів з Макроном і Меркель говорили про загострення на Донбасі, обстріли снайперів. Також він розповів про 30 загиблих військових з початку 2021 року.

(новина доповнюється)

Нагадаємо, Зеленський в ході візиту до Франції охарактеризував відносини з Макрона як "тепліше, ніж погода".

Раніше Зеленський коментував майбутні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які повинні відбутися завтра, 16 квітня. Він зазначив, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін
NEWS
Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви
Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу