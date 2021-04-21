Путин выступает с посланием к Федеральному собранию: онлайн

Сегодня, 21 апреля 2021 года, президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что обращение будет иметь так называемый "постковидный" характер.

Нынешнее послание станет уже 17-м для Путина. Первый президент России Борис Ельцин выступал с посланиями шесть раз, Путин - 16, Дмитрий Медведев - четыре раза.

На церемонию обычно приглашают около тысячи гостей: это депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители судов и силовых ведомств, главы основных конфессий.

Что предшествовало посланию

Очередному посланию Путина предшествовала эскалация на границах с Украиной. Российские войска стягивают под предлогом учений, но Киев и международная общественность обеспокоена тем, что Москва намерена спровоцировать украинскую сторону и, возможно, перейти в наступление.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что в Южном военном округе сформировали новую дивизию. Этот округ как раз располагается на восточной границе Украины.

По официальной причине, боевые возможности наращиваются якобы из-за попыток НАТО "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Какие заявления может сделать Путин

Ожидается, что основной акцент президент России сделает на социально-экономических вопросах в свете будущих сентябрьских выборов в Госдуму, а также на борьбе с пандемией COVID.

Но, наверняка, внешней политике Путин тоже уделит немало внимания, в первую очередь Украине. В частности, намеки на возможные радикальные сценарии российской агрессии дают письма главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, содержание которых обнародовали в СМИ. Предполагается, что он обратится к Путину с просьбой официально ввести войска, принять "республику в состав" России или признать ее независимость.