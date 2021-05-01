Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу Зеленського зустрітися, - Кулеба

Як пояснив Кулеба, наразі українська сторона почала діяти проактивно у відносинах з Росією.

"Вже рік ми не відбиваємося від російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо самі різні опції та створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати. І в цьому випадку саме президент Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського", - сказав він.

Глав МЗС наголосив, що ця зустріч потрібна, оскільки рішення щодо війни на Донбасі ухвалює саме Путін. Він також пояснив, що зустріч в зоні конфлікту або на нейтральній території є усталеною міжнародною практикою.

"Основна мета зустрічі - це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим", - додав Кулеба.