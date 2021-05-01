Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу Зеленського зустрітися, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про основну мету зустрічі лідерів України та Росії. За його словами, тепер президент РФ Володимир Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу Володимира Зеленського.
Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".
Як пояснив Кулеба, наразі українська сторона почала діяти проактивно у відносинах з Росією.
"Вже рік ми не відбиваємося від російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо самі різні опції та створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати. І в цьому випадку саме президент Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського", - сказав він.
Глав МЗС наголосив, що ця зустріч потрібна, оскільки рішення щодо війни на Донбасі ухвалює саме Путін. Він також пояснив, що зустріч в зоні конфлікту або на нейтральній території є усталеною міжнародною практикою.
"Основна мета зустрічі - це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим", - додав Кулеба.
Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту, щоб обговорити врегулювання ситуації. Пізніше він додав, що йому не важливо, де саме пройде ця зустріч.
Як стало відомо РБК-Україна, зустріч Зеленського і Путіна планують провести на нейтральній території. Зокрема, серед потенційних місць - Відень та Єрусалим.
Крім того, у Кремлі заявляли, що Путін готовий сісти за стіл переговорів з Зеленським, щоб обговорити двосторонні відносини.