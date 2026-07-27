Путин в третий раз за год увеличил армию РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Путин снова увеличил армию

Путин подписал указ об увеличении с 1 августа Вооруженных сил России на 27000 военнослужащих.

Причиной было объявлено создание военно-строительных подразделений.

Теперь общее количество человек в армии РФ будет составлять 24,26 млн.

Число военнослужащих армии страны-агрессора увеличится на 25000 – до 1535000.

Напомним, что предварительное расширение ВС России произошло в марте и июне 2026 года.

Ранее стало известно, что России якобы не нужно объявлять мобилизацию, потому что у нее "хватает добровольцев" для войны против Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Зеленский сообщил, что Путин готовится "просто забирать новых россиян на войну". Пока диктатор маскирует это под другими сигналами, но на самом деле готовится.