Путин готовит расширение мобилизации и хочет получить новых солдат из КНДР, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин подготавливает условия для расширения мобилизации в России. Кроме того, он намерен получить новых солдат из Северной Кореи.

Зеленский отметил, что у украинской разведки есть информация о российских планах на осень, и в этих планах мира нет. По его словам, Путин готовит условия для расширения мобилизации.

"Цифры его потерь говорят сами за себя. За неполных семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек. В то время как потери россиян в тот же период составили почти 225,5 тысячи, и из них 131 тысяча - это убитые, почти 93 тысячи - раненые, значительное количество ранений - тяжелые, потому что у россиян совершенно ужасная полевая медицина", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Путин готовится "просто забирать новых россиян на войну". Пока что диктатор маскирует это под другими словами и сигналами, но на самом деле готовится.

Кроме того, Россия сотрудничает с Северной Кореей, чтобы получить новых военных из этой страны, а КНДР готовит передачи пусковых установок для баллистики.

"Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня готовятся в Воронежской области, чтобы их принять. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только Украине", - заявил он.

Зеленский добавил, что Россия помогает КНДР учиться войне, улучшает этой стране оружие, а также дает опыт его реального применения. Это, в свою очередь, угроза для каждого в Азии, кто в зоне досягаемости северокорейских ракет. Украина в свою очередь будет противодействовать.

Резюмируя президент подчеркнул, что важно надавить на РФ вместе с партнерами, чтобы Москва захотела прекратить войну.

"Важно, чтобы мы с партнерами могли надавить на Россию достаточно, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать - мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по средним целям способствуют этому. Все больше россиян обращают внимание на путинскую войну, несут от нее потери и считают, что войну не следует затягивать. Мы видим это", - подытожил он.