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Как перед началом войны? В Госдуме обещают, что мобилизации "не будет"

16:46 27.07.2026 Пн
2 мин
Власти РФ второй раз за неделю призывают не верить "слухам" о мобилизации
aimg Елена Бджола
Как перед началом войны? В Госдуме обещают, что мобилизации "не будет" Фото: глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов (росСМИ)
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Такие же месседжи выдвигали российские политики и перед полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, передает The Moscow Times.

Госдума открестилась от мобилизации

В России якобы "нет необходимости" проводить новую волну мобилизации, заявил Картаполов.

По его циничным словам, "слухи" о подобных планах власти не имеют под собой оснований и распространяются президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я слышал, что Зеленский на этот счет что-то там сказал", - отметил Картаполов. И лживо назвал слова президента "неограниченным полетом фантазии".

Картаполов заверил, что основным способом пополнения личного состава на войне остается набор добровольцев, заключающих контракты с Минобороны РФ.

По наглому заявлению депутата, "чем больше ВСУ будут бить по гражданским объектам", тем больше желающих россиян будет приходить в военкоматы.

Что говорят российские власти

Напомним, 24 июля член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник сказал, что о новом массовом принудительном призыве "не идет". И добавил, что ряды контрактников и так пополняются.

Картаполов, кстати, известен тем, что за день до объявления мобилизации в стране-агрессоре 21 сентября 2022 года уверял, что ее не будет. Тогда он называл опасения россиян по этому поводу "неоправданными".

Российские власти до последнего отрицали подготовку к полномасштабному вторжению в Украину, называя предупреждение западной разведки "выдумками" и "паникой".

Политики РФ публично уверяли, что войска вдоль границ используются только для учений и никакой агрессии не планируется.

Однако 24 февраля 2022 года Россия начала открытую войну против Украины.

Заявление Зеленского о мобилизации в России

26 июля Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен провести новую мобилизацию этой осенью.

По данным главы государства, с начала 2026 года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако этого оказалось мало: потери за тот же период достигли 225,5 тысячи человек, из которых 131 тысяча - убитыми.

В этой связи Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму 20 сентября, в рамках которой на фронт отправят "от 300 до 500 тысяч человек", отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что обновленные правила гражданской обороны Росгвардии впервые содержат положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Зеленский заявил, что Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. Кроме того, он намерен получить новых солдат из КНДР.

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