Кремль готовится к возможной мобилизации и беспорядкам в России, - ISW

Кремль создает условия для возможной мобилизации и готовится к потенциальным волнениям в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Кому разрешили служить по контракту

22 июля российская Госдума приняла законопроект, разрешающий гражданам с непогашенной судимостью - в том числе за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группировках - заключать контракты с Минобороны РФ во время формальных периодов мобилизации.

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Минобороны генерал армии Виктор Горемыкин заявил в тот же день, что закон расширит количество россиян, пригодных к военной службе, и облегчит усилия по набору бойцов для войны против Украины в 2026 году.

Что готовит Росгвардия

21 июля Росгвардия, милитаризованная структура внутренней безопасности России, опубликовала предлагаемые поправки, расширяющие регламенты гражданской обороны - якобы для защиты российского общества от неопределенных "опасностей" во время мобилизации, военного положения и в условиях войны.

Что уже позволил Путин раньше

В ноябре 2025 года президент Путин подписал закон, разрешающий ему направлять резервистов в зоны боевых действий без объявления мобилизации. Тогда аналитики ISW уже оценивали, что Кремль предположительно будет использовать этот закон для проведения поэтапных частичных призывов резервистов.

Заключение аналитиков

По оценке ISW, Кремль создает условия для объявления формальной мобилизации и потенциального введения военного положения в самой России, готовясь к возможным гражданским беспорядкам – поскольку мобилизация остается крайне непопулярной среди российского общества.

Аналитики отмечают, что решение о мобилизации остается очень личным для Путина и, в конечном счете, зависит от его собственного восприятия ситуации на фронте и стабильности Кремля. Пока непонятно, примет ли Путин такое решение в ближайшее время и как именно может выглядеть объявление мобилизации.