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Путін втретє за рік збільшив армію РФ

18:59 27.07.2026 Пн
1 хв
Країна-агресорка намагається поповнити ресурс, втрачений у війні проти України
aimg Олена Бджола
Путін втретє за рік збільшив армію РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор знову масштабував штатну чисельність армії РФ. Підписано відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Путін знову збільшив армію

Путін підписав указ про збільшення з 1 серпня Збройних сил Росії на 27000 військовослужбовців.

Причиною було оголошено створення військово-будівельних підрозділів.

Тепер загальна кількість осіб в армії РФ становитиме 2426000.

Чисельність військовослужбовців армії країни-агресорки збільшиться на 25000 - до 1535000.

Нагадаємо, що попереднє розширення ЗС Росії відбулося у березні та червні 2026 року.

Раніше стало відомо, що Росії нібито не потрібно оголошувати мобілізацію, бо в неї "вистачає добровольців" для війни проти України. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Зеленський повідомив, що Путін готується "просто забирати нових росіян на війну". Наразі диктатор маскує це під іншими сигналами, але насправді готується.

22 липня російська Держдума ухвалила законопроєкт. Документ дозволяє громадянам із непогашеною судимістю укладати контракти з Міноборони РФ під час формальних періодів мобілізації.

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