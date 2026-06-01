Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной, - Bloomberg

Министр финансов России Антон Силуанов и представители Центрального банка РФ предупредили диктатора Владимира Путина о растущем давлении на бюджет из-за военных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Бюджетный кризис усиливается

Высокопоставленные чиновники финансового блока России сообщили руководству страны, что текущая структура военных расходов создает риск стремительного роста дефицита бюджета.

По их данным, Минфин и Центробанк РФ настаивают на необходимости пересмотра оборонных трат и предлагают варианты их сокращения.

В ведомствах считают, что без оптимизации государственных расходов стабилизировать финансы будет крайне сложно.

Разногласия внутри власти

Инициативы финансового блока встретили сопротивление со стороны военного ведомства и части политического руководства.

Там считают, что снижение финансирования армии может ударить по оборонной промышленности и сорвать выполнение поставленных задач.

По информации источников, часть обсуждений касается перераспределения бюджета в пользу других статей, при этом окончательные решения остаются за президентом.

Давление на экономику

Отдельные оценки указывают, что дефицит бюджета РФ в этом году может достигать триллионов рублей. Экономика страны при этом замедляется, а прогнозы роста снижаются.

Дополнительным фактором давления остаются санкции, нестабильные доходы от экспорта и сокращение резервов, которые ранее компенсировали дефицит.

Власти уже вынуждены повышать налоги и пересматривать бюджетные параметры.

Сложный выбор для Кремля

Эксперты и источники в правительстве отмечают, что Москва сталкивается с необходимостью либо сокращать расходы, либо искать новые источники доходов.

При этом ключевые решения в финансовой политике напрямую зависят от позиции президента.