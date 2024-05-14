Будет ли Россия участвовать в первом саммите мира: какова позиция Украины

Украина решила не приглашать Россию на первый Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Министерства иностранных дел Швейцарии, лидера КНР Си Цзиньпина, посла России в Швейцарии Сергея Гармонина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Финляндии Александра Стубба.

Более детально о том, что об этом говорит Киев, а также возможно ли участие страны-агрессора в будущем, - в материале РБК-Украина ниже.

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Что говорит Украина об участии РФ

Украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что Россию не приглашают на первую встречу по украинской формуле мира на уровне лидеров (саммит мира). По их словам, для этого необходимо "подготовить почву".

В частности, президент Украины Владимир Зеленский без деталей заявлял, что на первом саммите мира планируется подготовить документ, который хотят представить российской стороне.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнял, что документ будет предусматривать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что может быть дальше

Важно, что участие России в таких саммитах, которые организовывает Украина, не отсекают полностью.

Ермак отмечал, что уже на втором саммите мира могут представить конечный план по достижению мира. В таком случае на мероприятие пригласят представителей России.

Это произойдет, если тот, кто будет представлять Россию во время проведения второго саммита, захочет установить справедливый мир и прекратить войну.

Между первым и вторым саммитом мира планируется проведение конференций по пунктам формулы мира. По итогам таких конференций и хотят составить план для достижения мира.

Стоит заметить, что на участии России настаивают ряд стран. В частности, это Швейцария, Министерство иностранных дел которой заявило, что мирный процесс без участия РФ "немыслим".

Также лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что в мероприятиях по установлению мира между Украиной и Россией обе страны должны "участвовать на равных".

Реакция России

Представители России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что их страна не будет принимать участие в саммите, который организовывает Украина.

В частности, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отмечал, что Россия "не будет принимать участие ни в каком формате" такой встречи.

В свою очередь министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров жаловался: саммит мира сводится к тому, чтобы сформировать ультиматум для России.

Несмотря на это президент Финляндии Александр Стубб допускал, что участие России в саммите мира может быть и в тайном формате.