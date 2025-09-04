ua en ru
Путин будет использовать встречи в Китае как разрешение на продолжение войны, - Зеленский

Четверг 04 сентября 2025 18:02
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин будет использовать встречу с руководителем Китая Си Цзиньпином, как своеобразное "разрешение" на продолжение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

Зеленский в частности отметил, что после встречи Путина и Си в Китае сложилось "очень специфическое впечатление". Путин, очевидно, будет пытаться использовать эту встречу, как "вроде бы разрешение для продолжения войны".

"Да и вообще своим поведением Путин пытается показать, что давление на него вроде бы не влияет. На самом деле ситуация, мы считаем, другая принципиально. Давление работает, ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией", - сказал президент.

Зеленский добавил, что линия на усиление давления будет продолжаться. В частности обсуждались новые санкции против Кремля.

"Эту линию мы будем продолжать. Сегодня мы говорили о новых санкциях, также о вторичных, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь", - отметил президент.

Визит Путина в Китай

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи не было.

3 сентября Путин приехал на военный парад в Пекинепо случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.

