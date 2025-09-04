ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін використовуватиме зустрічі в Китаї як дозвіл на продовження війни, - Зеленський

Україна, Четвер 04 вересня 2025 18:02
UA EN RU
Путін використовуватиме зустрічі в Китаї як дозвіл на продовження війни, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін буде використовувати зустріч з керівником Китаю Сі Цзіньпіном, як своєрідний "дозвіл" на продовження війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

Зеленський зокрема зазначив, що після зустрічі Путіна та Сі в Китаї склалося "дуже специфічне враження". Путін, вочевидь, намагатиметься використовувати цю зустріч, як "начебто дозвіл для продовження війни".

"Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки та для тих, хто торгує з Росією", - сказав президент.

Зеленський додав, що лінія на посилення тиску буде продовжуватися. Зокрема обговорювалися нові санкції проти Кремля.

"Цю лінію ми будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції, також про вторинні, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти", - зазначив президент.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.

3 вересня Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії