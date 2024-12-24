Путин использовал встречу с Фицо для срыва поддержки Украины, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании подрыва единства Запада в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что поездка словацкого премьера стала третьим визитом чиновника Европейского Союза в Россию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В Институте также напомнили, что последний раз Путин и Фицо встречались в 2016 году.

"ISW продолжает считать, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины", - говорится в отчете.