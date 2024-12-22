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Фицо сделал заявление после встречи с Путиным

Москва, Воскресенье 22 декабря 2024 22:56
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Фицо сделал заявление после встречи с Путиным Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и Владимир Путин (facebook.com/robertficosk)
Автор: Дмитрий Левицкий

Словацкий премьер Роберт Фицо сделал заявление после своего визита к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву. По его словам, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на Facebook-странице премьера Словакии.

Как написал Фицо в Facebook, он якобы предупредил европейских лидеров о планах поехать к Путину.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Так же украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии", - заявил словацкий премьер.

Он рассказал, что российский диктатор со своей стороны подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ в Европу, хоть это и будет невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.

"В длительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ", - добавил Фицо.

Визит Фицо в Москву

Вечером 22 декабря российская пропаганда сообщила о приезде Фицо в Москву и его встрече с диктатором Путиным. Вчера о возможности такого визита словацкого премьера заявлял сербский президент, который ссылался на собственные источники и объяснял этот визит попыткой договориться о газовом транзите.

Деталей встречи российская сторона не раскрывала. А представитель Кремля Дмитрий Песков не исключал, что Фицо и Путин могут говорить о газовом транзите.

Украина прекратит транзит газа РФ в Европу

Со следующего года подходит к концу контракт между Украиной и РФ по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию. Венгрия и Словакия хотят, чтобы контракт был продлен, но Украина категорически против.

Как заявил на недавней пресс-конференции президент Владимир Зеленский, Украина не хочет, чтобы Россия имела дополнительный доход, который можно было бы потратить на войну против украинцев. А транзит не российского газа возможен только при условии, что Россия не будет получать за это денег.

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