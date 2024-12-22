Фицо сделал заявление после встречи с Путиным

Словацкий премьер Роберт Фицо сделал заявление после своего визита к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву. По его словам, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на Facebook-странице премьера Словакии.

Как написал Фицо в Facebook, он якобы предупредил европейских лидеров о планах поехать к Путину.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Так же украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии", - заявил словацкий премьер.

Он рассказал, что российский диктатор со своей стороны подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ в Европу, хоть это и будет невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.

"В длительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ", - добавил Фицо.