Путін використав зустріч з Фіцо для зриву підтримки України, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що поїздка словацького прем'єра стала третім візитом посадовця Європейського Союзу до Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
В Інституті також нагадали, що востаннє Путін та Фіцо зустрічалися у 2016 році.
"ISW продовжує вважати, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході та підриву підтримки України", - йдеться у звіті.
Візит Фіцо до Москви
22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з офіційним візитом Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.
Під час зустрічі лідери обговорили відмову Києва від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.
Фіцо заявив, що цей візит є відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в ЄС.
Президент України Володимир Зеленський головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.
Зеленський також зазначив, що Україна пропонувала Словаччині компенсацію за припинення транзиту російського газу. Однак Фіцо відмовився від цієї пропозиції.
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