Путін використав зустріч з Фіцо для зриву підтримки України, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що поїздка словацького прем'єра стала третім візитом посадовця Європейського Союзу до Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В Інституті також нагадали, що востаннє Путін та Фіцо зустрічалися у 2016 році.

"ISW продовжує вважати, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході та підриву підтримки України", - йдеться у звіті.