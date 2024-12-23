Зеленский о встрече Фицо и Путина: его ключевая цель - вести дела с Россией

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. За такие встречи России платят суверенитетом или теневыми схемами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Зеленский отметил, что ни Фицо, ни Путин не раскрыли деталей своей встречи в Москве. Это потому, что они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Вероятно, они боятся реакции общественности.

"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - написал Зеленский.

По его словам, подробности по этому вопросу были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Тогда лидеры отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу. По их мнению, Фицо наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.

Это может свидетельствовать о том, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

"Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной. Господин Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, то есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности", - отметил президент.

Зеленский считает, что Фицо заинтересован в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов в год.

"Его ключевая цель - вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Вчера российская пропаганда заявила о приезде Фицо в Москву и его встрече с диктатором Путиным. Детали их встречи - не известны. Но Фицо сделал заявление после своего визита к Путину в Москву. По его словам, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

Украина прекратит транзит газа РФ в Европу

Напомним, в следующем году подходит к концу контракт между Украиной и РФ по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию. Однако Венгрия и Словакия хотят продления контракта.