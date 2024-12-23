Зеленский: Украина предлагала компенсацию для словаков, но Фицо не захотел
Украина предлагала компенсацию для словаков на фоне прекращения транзита российского газа. Но словацкий премьер Роберт Фицо отказался от такого предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что Украина борется ради жизни, а Фицо борется ради денег и "вряд ли ради денег для Словакии". По словам Зеленского, теневые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным могут предусматривать торговлю государственными интересами или же работу на собственный карман.
"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией", - добавил Зеленский.
По мнению украинского президента, в Москве Фицо "более выгодно". И все в Европе понимают, по какой причине.
Встреча Зеленского и Фицо
Напомним, на прошлой неделе глава украинского государства Владимир Зеленский посетил Брюссель, где встретился с рядом лидеров стран Европы.
В частности, президент провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, где заверил, что Украина не будет продлевать транзит российского газа. Также глава украинского государства уточнил, что страна готова к транзиту другого газа.
После встречи Фицо заявил, что Зеленский якобы предлагал ему 500 млн евро, если "Словакия поддержит членство Украины в НАТО".
При этом вчера, 22 декабря, Фицо посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
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