Зеленский: Украина предлагала компенсацию для словаков, но Фицо не захотел

Украина предлагала компенсацию для словаков на фоне прекращения транзита российского газа. Но словацкий премьер Роберт Фицо отказался от такого предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что Украина борется ради жизни, а Фицо борется ради денег и "вряд ли ради денег для Словакии". По словам Зеленского, теневые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным могут предусматривать торговлю государственными интересами или же работу на собственный карман.

"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией", - добавил Зеленский.

По мнению украинского президента, в Москве Фицо "более выгодно". И все в Европе понимают, по какой причине.