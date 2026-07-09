Исторический анекдот: Зеленский жестко высмеял проблемы России с бензином

Россия, которая всегда строила экономику на экспорте энергоносителей, по собственной глупости в развязывании войны оказалась в ситуации, когда вынуждена сама искать и импортировать топливо.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Энергетический парадокс Кремля

Глава государства назвал нынешние попытки России привлечь нейтральные страны, такие как Индия, Китай, Казахстан или Беларусь для обеспечения себя горючим в достаточном объеме "историческим анекдищем".

Украина уже смогла дипломатическими и другими усилиями существенно перекрыть и помешать этим поставкам.

"Страна, такая как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможность закупки, импорта горючего. Украина уже помешала. Мы уже это сделали", - подчеркнул президент.

Он также иронически добавил, что если бы бывший президент РФ Борис Ельцин знал, к чему приведет агрессивная политика Путина спустя 20 с лишним лет, он бы выбрал себе совсем другого преемника.