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США о поездке Путина в КНДР: Россия собирает коалицию

Четверг 20 июня 2024 02:26
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США о поездке Путина в КНДР: Россия собирает коалицию Фото: Северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин соответственно (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян и подписание с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договора о стратегическом партнерстве.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"О встрече Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепии, отражающих тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", - сказал Карпентер.

Это также говорит о том, где оказалась Россия на мировой арене, отметил он. Ближайшими партнерами РФ стали Северная Корея, Иран, Сирия и "в известной степени" Китай, "хоть и не предоставляющий России оружия, но присылающий много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

По словам Карпентера, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усугубляет угрозу безопасности Украины и Европы в целом, отметил он.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия", - сказал представитель Белого дома. Тем не менее, он предложил сравнить ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины и с примерно 100 странами, которые "поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии (на саммите мира, - ред.)".

Путин в КНДР

Во вторник, 18 июня, Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньян. Западная пресса пишет, что поездка, скорее всего, связана с поиском вооружения для войны против Украины.

В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Однако текст документа пока не опубликован.

Подробнее о визите – в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Ким Чен Ын
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