Путин придумал новую безумную причину вторжения в Украину: говорит, РФ "защищает суверенитет"

Россия, Вторник 04 ноября 2025 20:10
UA EN RU
Путин придумал новую безумную причину вторжения в Украину: говорит, РФ "защищает суверенитет" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное неадекватное заявление о вторжении в Украину. Он заявил, что Россия якобы "защищает суверенитет", как в 1612 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", - выдал российский диктатор.

Он заявил, что борьба народного ополчения против польских войск в 1612 году позволила отстоять "государственные устои" и "священное право держаться собственных корней и моральных опор".

По словам Путина, россияне якобы умеют "смыкать ряды" в условиях "глобальных вызовов и угроз".

"Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии настоящего, а их, к сожалению, достаточно, мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на Земле", - сказал он.

Что произошло в 1612 году

В 1612 году произошло решающее противостояние второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве.

Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле.

После этого в октябре столица была полностью освобождена, что привело к капитуляции польского гарнизона 7 ноября того же года.

Напомним, во вторник, 4 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который предусматривает призыв в армию в течение всего календарного года.

Стоит заметить, что росСМИ много раз сообщали о том, что российских срочников заставляют подписывать контракт для дальнейшей отправки на войну в Украину.

В частности, молодым россиянам за отказ в подписании контракта угрожают избиением, отправкой в армейский изолятор и даже "обнулением".

Отметим, в стране-агрессоре продолжается масштабная милитаризация образования. Школьников в 8-9 классах учат управлять дронами - по официальной версии, это должно помочь сформировать "понимание современного боевого опыта".

Владимир Путин Российская Федерация Украина Война в Украине
