Путін вигадав нову божевільну причину вторгнення в Україну: каже, РФ "захищає суверенітет"
Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову неадекватну заяву про вторгнення в Україну. Він заявив, що Росія буцімто "захищає суверенітет", як у 1612 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Сьогодні, зберігаючи ці традиції, ми мирною, творчою і бойовою працею захищаємо суверенітет, честь і гідність рідної Росії", - видав російський диктатор.
Він заявив, що боротьба народного ополчення проти польських військ у 1612 році дозволила відстояти "державні підвалини" і "священне право триматися власних коренів і моральних опор".
За словами Путіна, росіяни нібито вміють "змикати ряди" в умовах "глобальних викликів і загроз".
"Незважаючи на всі складнощі, проблеми і трагедії сьогодення, а їх, на жаль, достатньо, ми прагнемо до дружби, співпраці з усіма, не тільки сусідніми, але і з усіма народами на Землі", - сказав він.
Нагадаємо, у вівторок, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов до війська протягом усього календарного року.
Варто зауважити, що росЗМІ багато разів повідомляли про те, що російських строковиків примушують підписувати контракт для подальшої відправки на війну в Україну.
Зокрема, молодим росіянам за відмову у підписанні контракту погрожують побиттям, відправленням в армійський ізолятор і навіть "обнуленням".
Зазначимо, у країні-агресорці продовжується масштабна мілітаризація освіти. Школярів у 8-9 класах навчають керувати дронами - за офіційною версією, це має допомогти сформувати "розуміння сучасного бойового досвіду".