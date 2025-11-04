Путін вигадав нову божевільну причину вторгнення в Україну: каже, РФ "захищає суверенітет"

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову неадекватну заяву про вторгнення в Україну. Він заявив, що Росія буцімто "захищає суверенітет", як у 1612 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Сьогодні, зберігаючи ці традиції, ми мирною, творчою і бойовою працею захищаємо суверенітет, честь і гідність рідної Росії", - видав російський диктатор.

Він заявив, що боротьба народного ополчення проти польських військ у 1612 році дозволила відстояти "державні підвалини" і "священне право триматися власних коренів і моральних опор".

За словами Путіна, росіяни нібито вміють "змикати ряди" в умовах "глобальних викликів і загроз".

"Незважаючи на всі складнощі, проблеми і трагедії сьогодення, а їх, на жаль, достатньо, ми прагнемо до дружби, співпраці з усіма, не тільки сусідніми, але і з усіма народами на Землі", - сказав він.