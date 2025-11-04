Не хватает солдат? Путин ввел круглогодичный призыв в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который предусматривает призыв в армию в течение всего календарного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Согласно закону, с 2027 года в России призыв в армию будет проходить с 1 января по 31 декабря.

При этом отправлять граждан к месту прохождению службы будут, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Срок явки по повестке из военкомата не может быть больше 30 дней с момента ее публикации в реестре.

Стоит заметить, что российские СМИ уже неоднократно писали о том, что срочников в РФ заставляют подписывать контракт, чтобы пополнить ряды солдат, воюющих против Украины.

В частности, молодым россиянам, которые отказываются подписывать контракт, угрожают избиением, отправкой в армейский изолятор и даже "обнулением".