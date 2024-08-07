Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

Министерство иностранных дел Мексики позже сообщило Reuters, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Он решит, будет ли участвовать в церемонии сам, или назначит другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени", - сказал представитель посольства Мексики.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении - в незаконной депортации сотен детей из Украины после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Исходя из этого Мексика, как подписант Римского статута, должна арестовать Путина по прибытии на территорию страны.

Добавим, что ранее Путин хотел принять участие в саммите БРИКС, который проходил в августе 2023 года в ЮАР. В последний момент Южная Африка, где даже рассматривали возможность принятия спецзаконопроекта для того, чтобы обезопасить Путина от ареста на собственной территории из-за ордера МУС, все же попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС.

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