У Путина заявили о "незаинтересованности" во временных перемириях

Российская Федерация (РФ) не заинтересована во временных перемириях с Украиной, поскольку это станет якобы "передышкой для украинских военных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, которого цитирует Meduza.

По словам Ушакова, целью России является якобы "долгосрочное мирное урегулирование", которое "будет учитывать законные интересы" и "беспокойство страны-террориста.

"Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", - заявил Ушакова и пояснил, что предложение о временном перемирии будет "передышкой для украинских военных".

Помощник диктатора добавил, что Путин, сегодня, 13 марта, может выразить "более конкретные и содержательные оценки" по поводу предложения о временном перемирии.

Очередная попытка исказить реальность

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко, комментируя заявление Ушакова, заявил, что РФ в очередной раз пытается исказить реальность и выставить себя "главным миротворцем".

В то же время он отметил, что слова Ушакова не являются официальным отказом страны-террориста от временного перемирия, поскольку решение принимает Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня - это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", - добавил Коваленко.

30-дневное перемирие в Украине

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки (США). Во время переговоров стороны достигли ряда договоренностей. Также обсуждалось предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, заявил о готовности к соответствующему шагу.

Вчера, 12 марта, глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация едет в Россию, где будет подниматься вопрос временного перемирия.

Тем временем президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.