Путин в десятый раз пообещал поставить "Сармат" на дежурство до конца года

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и пообещал поставить ее на боевое дежурство до конца года. НАТО называет ракету "Satan II" - по классификации альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Что такое "Сармат"
РС-28 "Сармат" - жидкотопливная МБР шахтного базирования с ожидаемой дальностью более 10 000 км. Ракета способна нести до 16 независимо нацеленных ядерных боеголовок.
Путин утверждает, что совокупная мощность боевой части более чем в четыре раза превышает любой западный аналог.
Для сравнения: американская МБР LGM-30 Minuteman имеет дальность около 11 000 км и развернута с одной боеголовкой.
Скептицизм в отношении заявлений
Пророссийский Telegram-канал Astra напомнил, что Путин говорит о близкой готовности "Сармата" уже по меньшей мере десятый раз с 2021 года. Ракета разрабатывается с 2011 года и испытывала трудности в испытаниях - в частности, в сентябре 2024 года провальный тест оставил кратер диаметром около 60 метров на космодроме Плесецк.
Жидкое топливо является дополнительным недостатком - ракету надо заправлять непосредственно перед пуском.
Контекст
Испытание состоялось вскоре после минималистского парада 9 мая - самого скромного с 2008 года, без единицы техники. Путин объяснил это тем, что армия должна "сосредоточиться на решающем поражении врага" в Украине.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО.
Недавно Владимир Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания", назвав это "целесообразным" в нынешних условиях.
Кроме того, КНДР регулярно проводит испытания ракет неизвестных типов. Последний такой запуск состоялся в апреле.