Путин в десятый раз пообещал поставить "Сармат" на дежурство до конца года

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и пообещал поставить ее на боевое дежурство до конца года. НАТО называет ракету "Satan II" - по классификации альянса.

Что такое "Сармат"

РС-28 "Сармат" - жидкотопливная МБР шахтного базирования с ожидаемой дальностью более 10 000 км. Ракета способна нести до 16 независимо нацеленных ядерных боеголовок.

Путин утверждает, что совокупная мощность боевой части более чем в четыре раза превышает любой западный аналог.

Для сравнения: американская МБР LGM-30 Minuteman имеет дальность около 11 000 км и развернута с одной боеголовкой.

Скептицизм в отношении заявлений

Пророссийский Telegram-канал Astra напомнил, что Путин говорит о близкой готовности "Сармата" уже по меньшей мере десятый раз с 2021 года. Ракета разрабатывается с 2011 года и испытывала трудности в испытаниях - в частности, в сентябре 2024 года провальный тест оставил кратер диаметром около 60 метров на космодроме Плесецк.

Жидкое топливо является дополнительным недостатком - ракету надо заправлять непосредственно перед пуском.

Контекст

Испытание состоялось вскоре после минималистского парада 9 мая - самого скромного с 2008 года, без единицы техники. Путин объяснил это тем, что армия должна "сосредоточиться на решающем поражении врага" в Украине.