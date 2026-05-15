Путін удесяте пообіцяв поставити "Сармат" на чергування до кінця року

Президент Росії Володимир Путін заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" і пообіцяв поставити її на бойове чергування до кінця року. НАТО називає ракету "Satan II" - за класифікацією альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Що таке "Сармат"

РС-28 "Сармат" - рідкопаливна МБР шахтного базування з очікуваною дальністю понад 10 000 км. Ракета здатна нести до 16 незалежно націлених ядерних боєголовок.

Путін стверджує, що сукупна потужність бойової частини більш ніж у чотири рази перевищує будь-який західний аналог.

Для порівняння: американська МБР LGM-30 Minuteman має дальність близько 11 000 км і розгорнута з однією боєголовкою.

Скептицизм щодо заяв

Проросійський Telegram-канал Astra нагадав, що Путін говорить про близьку готовність "Сармату" вже щонайменше десятий раз з 2021 року. Ракета розробляється з 2011 року і зазнала труднощів у випробуваннях - зокрема у вересні 2024 року провальний тест залишив кратер діаметром близько 60 метрів на космодромі Плесецьк.

Рідке паливо є додатковим недоліком — ракету треба заправляти безпосередньо перед пуском.

Контекст

Випробування відбулося невдовзі після мінімалістського параду 9 травня - найскромнішого з 2008 року, без жодної одиниці техніки. Путін пояснив це тим, що армія має "зосередитися на вирішальній поразці ворога" в Україні.