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Путин цинично пожаловался на "наплевательское отношение" Запада к России

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину не нравится, что Запад "наплевательски" относится к интересам России, чтобы "достичь геополитических преимуществ".

Как передает РБК-Украина, заявление Путина приводит ТАСС.

Глава Кремля рассказал, что ранее сам считал, что главные противоречия между Западом и СССР были связаны с советской идеологией. 

"Но (и после распада СССР - ред.) наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял", - добавил Путин. 

Диктатор пожаловался, что несмотря на попытки донести позицию РФ, Запад оставался равнодушен к ее интересам. 

"Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы", - выдумал он. 

К слову, только недавно Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Запад в попытке создать "антироссийский плацдарм" в Украине. Он нафантазировал, что война против Украины якобы является следствием политики Запада

Угроза нападения РФ на НАТО

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия в течение пяти лет может напасть на страны НАТО.

При этом, по словам украинского лидера, за ближайшие 10 лет у диктатора Владимира Путина уже будет новая армия.

В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупреждал, что Россия может провести ограниченные наземные операции против стран НАТО в ближайшие годы.

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