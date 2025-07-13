Путін цинічно поскаржився на "наплювацьке ставлення" Заходу до Росії

Голова Кремля розповів, що раніше сам вважав, що головні протиріччя між Заходом і СРСР були пов'язані з радянською ідеологією.

"Але (і після розпаду СРСР - ред.) наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Ба більше, я вже, коли став президентом, теж не відразу все зрозумів", - додав Путін.

Диктатор поскаржився, що попри спроби донести позицію РФ, Захід залишався байдужим до її інтересів.

"Для мене стало очевидно, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси", - вигадав він.

До слова, тільки нещодавно Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном звинуватив Захід у спробі створити "антиросійський плацдарм" в Україні. Він нафантазував, що війна проти України нібито є наслідком політики Заходу.