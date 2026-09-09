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Путин, Трамп и Си Цзиньпин договариваются о встрече: Песков назвал время и место

14:25 09.09.2026 Ср
2 мин
Финального решения пока нет
aimg Юлия Капитонова
Путин, Трамп и Си Цзиньпин договариваются о встрече: Песков назвал время и место Фото: Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
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В скором времени может состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

По словам Пескова, есть возможность для проведения совместного саммита на полях АТЭС в Шэньчжэне.

Он также официально подтвердил, что именно эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров Путина и Трампа, которые состоялись 8 сентября.

"Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность организации трехстороннего саммита Россия-Китай-США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне", - заявил Песков.

Фактически реь идет о том, что американский президент, российский диктатор и глава КНР могут встретиться уже 18-19 ноября 2026 года в Китае.

Кстати, на этом фоне Песков выступил с новым заявлением по Украине. Он начал утверждать, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров в "обозримой перспективе".

"Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более что пока нет, скажем так, оформленных, интегрированных программ или дорожных карт. Есть общая инициатива, общее политическое желание, которое было подтверждено, - выйти на возобновление трехсторонних переговоров", - заявил Песков.

Он также добавил, что диалог с командой Трампа на этот счет продолжается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему в Кремле обрадовались новому подходу США в переговорах по Украине и что планируют делать дальше.

Также мы писали, что Трамп готов встретиться с Путиным, но у него есть условие по Украине.

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