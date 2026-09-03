Путин объявил о новых "успехах" РФ на фронте, однако в ISW раскрыли правду

Российский диктатор Владимир Путин все чаще заявляет о "территориальных достижениях" своих войск, однако большинство из них - просто выдумки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Глава Кремля продолжает уверять россиян, что захват всей Донецкой области якобы происходит по плану.

К примеру, он заявил, что в прошлом месяце армия РФ оккупировала в регионе 15 населённых пунктов общей площадью 270 квадратных километров.

Американские аналитики отмечают, что данные из открытых источников не подтверждают эти "успехи".

Согласно данным ISW, в августе россияне взяли под контроль всего 73,14 кв. км территории Донецкой области.

Также известно, что в прошлом месяце армия РФ смогла закрепиться или захватить 90,35 кв. км по всему театру боевых действий.

Аналитики также напоминают, что Путин по меньшей мере 15 раз устанавливал для своих войск дедлайн тотального захвата Донецкой области - ни один из них не был реализован.

Более того, глава Кремля заявлял, что российская Северная группировка якобы захватила Святогорск. В ISW отмечают, что во время максимального продвижения в конце весны - начале лета российские войска находились не ближе 13 км от города.

Громкое заявление российского диктатора по поводу захвата Казачьей Лопани также оказалось ложью. Известно, что воины ВСУ продолжают держать оборону в этом населенном пункте. Последние данные указывают на то, что оккупанты присутствуют примерно на 13,39% его территории.

Кроме того, Путин начал заявлять, что российская Западная группировка якобы оцепила 13 украинских батальонов - около 5 тысяч военных - на восточном берегу Оскольского водохранилища у Песков-Радьковских.

Однако ISW не нашел доказательств присутствия российских войск в заявленном районе, не говоря уже об оцеплении там украинских сил.