РФ ударила "Шахедом" по поезду в Харьковской области: вспыхнул пожар, есть раненые

Российские войска атаковали "шахедом" поезд сообщением "Харьков - Изюм" в Харьковской области. В результате удара возник пожар, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую МВА.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте работают бригады скорой помощи, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал в заднюю часть поезда сообщением "Харьков - Изюм" на железнодорожной станции вблизи села Искра. После попадания возник пожар.

По данным администрации, удар по поезду произошел около 10:00 9 сентября.

Напомним, российские войска системно атакуют гражданскую железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда в Харьковской области. В конце августа в результате удара дрона по станции в Лозовском районе, где остановился поезд для эвакуации людей, погибли две женщины, еще пятеро получили ранения .

Ранее в марте вражеский дрон попал в пригородный поезд сообщением Слатино - Харьков: тогда погиб 61-летний пассажир. Такие удары по железной дороге региона фиксируют регулярно.