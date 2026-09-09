Путін, Трамп і Сі Цзіньпін домовляються про зустріч: Пєсков назвав час та місце
Незабаром може відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
За словами Пєскова, наразі є можливість для проведення спільного саміту на полях АТЕС у Шеньчжені.
Він також офіційно підтвердив, що саме ця тема обговорювалася під час телефонних переговорів Путіна та Трампа, які відбулися 8 вересня.
"Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорили можливість організації тристороннього саміту Росія-Китай-США на полях саміту АТЕС у Шеньчжені", - заявив Пєсков.
Фактично йдеться про те, що американський президент, російський диктатор і китайський очільник можуть зустрітися вже 18-19 листопада 2026 року в Китаї.
До речі, на цьому тлі Пєсков виступив із новою заявою щодо України. Він почав стверджувати, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів в "осяжній перспективі".
"Ми не хотіли б і не будемо обговорювати у публічному форматі жодні пункти, тим більше, що наразі немає, скажімо так, оформлених, інтегрованих програм чи дорожніх карт. Є загальна ініціатива, спільне політичне бажання, яке було підтверджене, - вийти на відновлення тристоронніх переговорів", - заявив Пєсков.
Він також додав, що діалог із командою Трампа з цього приводу триває.
Раніше РБК-Україна розповідало, чому в Кремлі зраділи новому підходу США у переговорах щодо України та що планують робити далі.
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