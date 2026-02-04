ua en ru
Путин и Си Цзиньпин созвонились на фоне переговоров в Абу-Даби

Среда 04 февраля 2026 13:25
Путин и Си Цзиньпин созвонились на фоне переговоров в Абу-Даби Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидер Китая Си Цзиньпин 4 февраля провел видеозвонок с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор состоялся на фоне сегодняшних переговоров Украины и России в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Читайте также: Си Цзиньпин сделал заявление о мирном соглашении по Украине, "приемлемом для всех сторон"

Отмечается, что это был первый разговор Путина и Си Цзиньпина в этом году, поскольку обе стороны стремятся усилить стратегическое сотрудничество на фоне роста глобальной геополитической напряженности.

По информации издания, Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России находятся на "правильной траектории" и что двум странам нужен "грандиозный план" для развития связей.

Путин в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что китайско-российские отношения являются "стабилизирующим фактором во времена глобальной турбулентности".

Российский диктатор также высоко оценил торговлю энергоносителями с Китаем, поскольку Москва постоянно занимает первое место среди поставщиков для второй по величине экономики мира.

"Россия является ведущим поставщиком энергоносителей в Китай, и наше энергетическое партнерство является взаимовыгодным и действительно стратегическим. Мы ведем активный диалог по мирной ядерной энергетике и продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и освоении космоса", - сказал Путин.

Переговоры состоялись после встречи 1 февраля между министром иностранных дел Китая Ван И и председателем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, который находился в Пекине.

Обе стороны пообещали поддерживать тесную связь по важным вопросам двусторонних отношений и усиливать поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга.

Разговор Путина и Си Цзиньпина также состоялся на фоне того, что в четверг истекает срок действия нового договора СНВ между Россией и США - соглашения о ядерном оружии, подписанного в 2010 году.

На отдельных переговорах, состоявшихся во вторник в Пекине, Китай и Россия обязались поддерживать авторитет и эффективность международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, а также вносить вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности.

Издание добавило, что разговор Си Цзиньпина с Путиным также состоялся во время обострения глобальной геополитической напряженности, в частности угроз президента США Трампа относительно масштабной атаки на Иран.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, Китай официально позиционирует себя как якобы нейтральный в войне России против Украины.

В то же время Пекин продолжает тесное сотрудничество с Москвой, а некоторые китайские компании поставляют в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться, в частности, для производства вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Китай пока не проявляет готовности участвовать в мирном урегулировании войны. По его словам, политика Пекина фактически укрепляет финансовые возможности России для продолжения агрессии.

Глава государства подчеркнул, что Китай существенно нарастил закупки российских энергоносителей и стал их крупнейшим покупателем, а полученные от экспорта средства Москва направляет на финансирование войны.

Издание The Economist сообщало, что Китай стал основным поставщиком для военной машины России и предполагает, что Пекин мог передавать Москве летальное оружие.

Также СМИ сообщали, что Китай отправляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в том числе ракеты "Орешник".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби пройдет новая встреча между делегациями Украины, США и России.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций состоялся в Абу-Даби 23-24 января. Тогда удалось достичь наибольшего прогресса в военных вопросах, однако тема территорий осталась неурегулированной.

Также сообщалось о намерении провести следующий этап переговоров 1 февраля. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречу перенесли на более поздний срок - 4 и 5 февраля.

Также ранее Зеленский отмечал, что без личных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Подробнее о том, чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России, - в материале РБК-Украина.

