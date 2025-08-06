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Путин намеренно не создал условий для мирной сделки с Украиной, - ISW

Среда 06 августа 2025 04:40
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Путин намеренно не создал условий для мирной сделки с Украиной, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей, не выглядит как победа в глазах его армии и общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По словам источника агентства Reuters в Кремле, Путин не считает, что пришло время завершать войну, поскольку российское общество и армия не поймут такого решения.

"Москва ведет целенаправленную многолетнюю кампанию по обоснованию максималистских военных целей Путина, как необходимых для существования российского государства и мобилизации общественной поддержки затяжной войны для достижения этих целей", - отметили в ISW.

В отчете сослались на результаты государственных и независимых социологических опросов, проведенных в начале 2025 года, по результатам которых большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине.

Аналитики убеждены, что Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые сам активно формировал, для оправдания решения лидера и в дальнейшем вести войну.

Кроме того, отмечается в отчете, Путин усиливает зависимость российского общества от военных расходов путем активного инвестирования в оборонно-промышленную базу России, которая сейчас составляет значительную часть внутреннего производства страны.

В Институте изучения войны (ISW) убеждены, что резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к падению экономики в среднесрочной перспективе.

Это еще больше стимулирует Путина к ведению затяжной войны в Украине и развязыванию новых вооруженных конфликтов, несмотря на высокие потери на поле боя и серьезные ограничения для экономики.

"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, которое не достигает его первоначальных военных задач", - убеждены эксперты ISW.

Мирные инициативы Трампа

В конце июля президент США Дональд Трамп сократил срок достижения мира между Россией и Украиной с первоначальных 50 до 10 дней и установил новый "дедлайн" соглашения на 8 августа.

В случае отказа Кремля договариваться с Киевом, США введут санкции против России и стран, которые закупают у агрессора нефть.

Сегодня, 6 августа, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф прибудет с визитом в Москву для обсуждения условий мирного соглашения.

По данным СМИ, Вашингтон готовит санкции против российского "теневого" флота в случае отказа Путина от перемирия с Украиной.

Тем временем в Кремле рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе для избежания новых санкций со стороны США. В то же время, россияне не намерены прекращать войну полностью.

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