Путін умисно не створив умов для мирної угоди з Україною, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін свідомо загнав себе у глухий кут, в якому мир без досягнутих військових цілей, не виглядає як перемога в очах його армії та суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами джерела агентства Reuters у Кремлі, Путін не вважає, що зараз настав час завершувати війну, оскільки російське суспільство та армія не зрозуміють такого рішення.
"Москва веде цілеспрямовану багаторічну кампанію з обґрунтування максималістських воєнних цілей Путіна, як необхідних для існування російської держави та мобілізації суспільної підтримки затяжної війни для досягнення цих цілей", - зазначили в ISW.
У звіті послалися на результати державних і незалежних соціологічних опитувань, проведених на початку 2025 року, за результатами яких більшість росіян підтримують продовження війни в Україні.
Аналітики переконані, що Кремль, імовірно, використовує ці настрої, які сам активно формував, для виправдання рішення лідера і надалі вести війну.
Крім того, йдеться у звіті, Путін посилює залежність російського суспільства від військових витрат шляхом активного інвестування в оборонно-промислову базу Росії, яка нині становить значну частину внутрішнього виробництва країни.
В Інституті вивчення війни (ISW) переконані, що різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, призведе до падіння економіки у середньостроковій перспективі.
Це ще більше стимулює Путіна до ведення затяжної війни в Україні та розв’язання нових збройних конфліктів, попри високі втрати на полі бою та серйозні обмеження для економіки.
"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", - переконані експерти ISW.
Мирні ініціативи Трампа
Наприкінці липня президент США Дональд Трамп скоротив термін досягнення миру Росії з Україною з початкових 50 до 10 днів і встановив новий "дедлайн" домовленості на 8 серпня.
У разі відмови Кремля домовлятися з Києвом, США запровадять санкції проти Росії та країн, які закуповують в агресора нафту.
Сьогодні, 6 серпня, спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибуде з візитом до Москви для обговорення умов мирної угоди.
За даними ЗМІ, Вашингтон готує санкції проти російського "тіньового" флоту в разі відмови Путіна від перемир'я з Україною.
Тим часом у Кремлі розглядають можливість перемир'я з Україною в повітрі для уникнення нових санкцій з боку США. Водночас, росіяни не збираються припиняти війну повністю.