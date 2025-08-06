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Трамп заявил, что США и Россия проведут сегодня встречу

Вашингтон, Среда 06 августа 2025 00:30
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Трамп заявил, что США и Россия проведут сегодня встречу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия проведут встречу в среду, 6 августа. Американскую сторону представит спецпосланник Стив Уиткофф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме и агентство Reuters.

"Завтра (6 августа. - ред.) у нас встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Президент также добавил, что целью переговоров будет прекращение войны Украины и России.

"Вот это то, что я пытаюсь остановить. Над этим мы работаем наиболее интенсивно. Другие конфликты я останавливал за считанные дни - почти все. В частности, между Индией и Пакистаном. Однако именно эту войну (между Украиной и РФ. - ред.) мы хотим прекратить", - сказал Трамп.

Он добавил, что решение о введении пошлин в отношении РФ и ее торговых партнеров, будет зависеть от результатов переговоров Уиткоффа в Москве.

Визит Уиткоффа в Москву

По данным источников Reuters, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в среду, 6 августа, прибудет в Москву для встречи с руководством России.

В настоящий момент подробности о графике визита дипломата неизвестны.

"Президент, конечно, отметил, что спецпредставитель Уиткофф на этой неделе отправится в Россию, поэтому мы можем подтвердить это с этой трибуны. Что именно предусматривает этот визит - никаких деталей предоставить не могу", - заявила во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Она также призвала "не опережать события" из-за предположений о неизбежном ужесточении санкций в отношении России.

Пресс-секретарь пояснила, что Трамп сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что самолет, на борту которого, вероятно, находится Уиткофф, уже вылетел из США.

Дедлайн Трампа

Напомним, Дональд Трамп в последние недели выражал недовольство российским диктатором Владимиром Путиным из-за эскалации масштабных обстрелов Украины.

Глава Белого дома установил российскому лидеру дедлайн до 8 августа, чтобы достичь прогресса в вопросе мира в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести более жесткие санкции против России.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа и добавил, что о такой встрече попросили в Кремле.

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