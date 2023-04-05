Путин сегодня проведет Совбез по оккупированным территориям Украины

Как сообщают пропагандисты, во время заседания Совбеза "будут рассмотрены вопросы безопасности" в так называемых "новых регионах".

Как уточняют в российских Telgram-каналах, речь пойдет о Донбассе, Запорожье и Херсонской области.

Затем в Кремль якобы прибудут иностранные послы - США, ЕС, Дания, Норвегия, Мексика, Сирия.

"С ними у Путина будет отдельное мероприятие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Однако часть российской элиты не верит в победу России.

При этом, провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

Напомним, 30 сентября 2022 года Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. А 5 октября 2022 года Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России.