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Путин готовится к длительной войне, но в России не верят в победу, - Reuters

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Москва, Среда 15 февраля 2023 12:03
Путин готовится к длительной войне, но в России не верят в победу, - Reuters Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Однако часть российской элиты не верит в победу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В издании отмечают, что Путин рассматривает войну "как переломный момент" и возможность "проучить" США, возродить Россию после распада Советского Союза. Однако диктатор ошибся, поскольку война на Украине сделала РФ агрессором и международно изолированной.

Российский источник заявил изданию, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными, а потери не оправдывают оккупированных территорий.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", - отметил собеседник.

При этом многие представители российской элиты разделяют такую точку зрения. В то же время, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. И учитывая подавление любого общественного инакомыслия, диктатору не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.

Reuters также отмечает, что в России опасаются экономических последствий вторжения России в Украину.

"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", - сказал высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Собеседник отметил, что РФ находится в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации, но он считает, что война будет продолжаться "очень долго".

Безальтернативность

Планы Путина о продолжительной войне не поддерживают и среди военных. В частности, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) открыто критикует руководство РФ.

"У нас абсолютно недееспособное руководство, сформированное непосредственно неизменным президентом, которому нет альтернативы. Но смена президента приведет к быстрой катастрофе", - сказал боевик.

Из-за отсутствия альтернативы, как отмечает издание, Путин был вынужден прибегнуть к мобилизации. Этот процесс побудил сотни тысяч человек бежать из России.

Кроме того, нет альтернативы и в экономике России. Москва потеряла значительную часть газового рынка в Европе. Прогнозируется, что в марте добыча газа в РФ сократится.

"Западные фирмы и инвесторы стремятся выйти, заставив Россию ухаживать за Китаем как инвестора и покупателя ее нефти", - говорится в материале.

Напомним, руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил, что 2023 год может стать победным для Украины.

В то же время в НАТО и лидеры стран-партнеров считают, что война в Украине может быть длительной.

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