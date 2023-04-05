Путін сьогодні проведе Раду безпеки по окупованих територіях України

Як повідомляють пропагандисти, під час засідання Радбезу "будуть розглянуті питання безпеки" в так званих "нових регіонах".

Як уточнюють у російських Telgram-каналах, йтиметься про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область.

Потім до Кремля нібито прибудуть іноземні посли - США, ЄС, Данія, Норвегія, Мексика, Сирія.

"З ними у Путіна буде окремий захід", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Проте частина російської еліти не вірить у перемогу Росії.

При цьому провал наступу на Київ змусив Путіна зіткнутися зі складними рішеннями. Але президент РФ, як і раніше, неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Путін оголосив анексію окупованих територій України. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. А 5 жовтня 2022 року Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії.