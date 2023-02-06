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Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины, - ISW

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Понедельник 06 февраля 2023 06:23
Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины, - ISW Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, он, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

Российские спецслужбы, как сообщается, ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.

Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с его вторжением.

Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

Ключевые выводы ISW за 5 февраля:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает возможных наступательных операций России в преддверии годовщины вторжения 24 февраля, но отметил, что возле Харькова нет российских ударных групп.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не использует западное оружие для нанесения ударов по территории России.
  • Официальные лица США заявили, что Россия и Иран планируют построить в России завод по производству беспилотников для боевых действий в Украине.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной, а российские блоггеры утверждали, что в последние дни российские войска возобновили наступательные операции к северо-западу от Сватово.
  • Российские войска продолжали наносить удары по Бахмуту. Эксперты ISW продолжают считать, что российские силы, скорее всего, не смогут заставить Украину уйти из Бахмута.
  • Российские источники утверждают, что украинские силы перебрасывают резервы на угледарское направление.
  • На спутниковых кадрах видно, что российские войска построили укрепленную базу на Арабатской стрелке на северо-востоке Крыма в период с 18 октября по 21 января.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают импортировать медицинский персонал из России для лечения раненых военнослужащих в оккупированной Луганской области, подтверждая оценку ISW о том, что российские силы готовятся к новому наступлению в Луганской области.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.

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