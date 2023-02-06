Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины, - ISW
Шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов ISW, он, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.
Российские спецслужбы, как сообщается, ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.
Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с его вторжением.
Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.
Ключевые выводы ISW за 5 февраля:
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает возможных наступательных операций России в преддверии годовщины вторжения 24 февраля, но отметил, что возле Харькова нет российских ударных групп.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не использует западное оружие для нанесения ударов по территории России.
- Официальные лица США заявили, что Россия и Иран планируют построить в России завод по производству беспилотников для боевых действий в Украине.
- Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной, а российские блоггеры утверждали, что в последние дни российские войска возобновили наступательные операции к северо-западу от Сватово.
- Российские войска продолжали наносить удары по Бахмуту. Эксперты ISW продолжают считать, что российские силы, скорее всего, не смогут заставить Украину уйти из Бахмута.
- Российские источники утверждают, что украинские силы перебрасывают резервы на угледарское направление.
- На спутниковых кадрах видно, что российские войска построили укрепленную базу на Арабатской стрелке на северо-востоке Крыма в период с 18 октября по 21 января.
- Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают импортировать медицинский персонал из России для лечения раненых военнослужащих в оккупированной Луганской области, подтверждая оценку ISW о том, что российские силы готовятся к новому наступлению в Луганской области.
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Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.
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