Австралія обіцяє Путіну недружній прийом на саміті G20

Президенту Росії Володимиру Путіну влаштують недружній прийом на саміті G20 в Індонезії, якщо він туди приїде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг австралійського прем'єра Ентоні Албенізі і президента Володимира Зеленського.

"Ми віримо в те, що Росію потрібно ізолювати, наскільки це взагалі можливо. Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає той прийом, якого заслуговує. Недружній, він не поважає міжнародне право і поводиться так, як це не відповідає цінностям цього світу", - зазначив Албенізі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20.

А президент України Володимир Зеленський, який отримав запрошення на саміт, заявив, що його участь залежить від того, чи буде до листопада завершена війна та чи буде на G20 представлена Росія.

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