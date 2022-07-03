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Австралія обіцяє Путіну недружній прийом на саміті G20

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Канберра, Неділя 03 липня 2022 19:37
Австралія обіцяє Путіну недружній прийом на саміті G20 Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президенту Росії Володимиру Путіну влаштують недружній прийом на саміті G20 в Індонезії, якщо він туди приїде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг австралійського прем'єра Ентоні Албенізі і президента Володимира Зеленського.

"Ми віримо в те, що Росію потрібно ізолювати, наскільки це взагалі можливо. Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає той прийом, якого заслуговує. Недружній, він не поважає міжнародне право і поводиться так, як це не відповідає цінностям цього світу", - зазначив Албенізі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20.

А президент України Володимир Зеленський, який отримав запрошення на саміт, заявив, що його участь залежить від того, чи буде до листопада завершена війна та чи буде на G20 представлена Росія.

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G20 Володимир Путін Австралия
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